Кравчук заявив, що запрошував лідерів опозиції на круглий стіл

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кравчук заявив на засіданні цього круглого столу.

«Було рішення запросити представників опозиції на засідання загальнонаціонального круглого столу. Прийдуть чи не прийдуть — це вже їх проблеми, але ми їх запрошували. І як сторона круглого столу, вони б мали повні можливості висловити свою позицію», - сказав Кравчук.

На тему: Кличко заявив, що опозицію на круглий стіл Кравчука ніхто не запрошував

Як повідомляв УНІАН, сьогодні лідер партії «УДАР» Віталій Кличко відзначив, що опозицію не запрошували на круглий стіл для обговорення шляхів розв’язання ситуації в Україні.

“Сьогодні нам пропонують сісти за круглий стіл. Деякі пропозиції лунають, що потрібно сідати, і жодного запрошення ми не одержали. Ні - де проводитиметься круглий стіл, ні його час, ми не одержували. І упевнений, що якщо круглий стіл проходитиме, він має бути організований з представництвом європейських країн, у публічній площині, де ми можемо говорити на ці теми, які турбують українців”, - сказав Кличко.