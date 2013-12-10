Кличко заявив, що опозицію на круглий стіл Кравчука ніхто не запрошував

14:58, 10 грудня 2013
Політика
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Лідер партії «УДАР» Віталій Кличко наголошує, що опозицію не запрошено на ініційований екс-президентом Леонідом Кравчуком круглий стіл.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.

На думку Кличка, подібний круглий стіл повинен проходити, зокрема, за участю представників європейських країн.

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“Сьогодні нам пропонують сісти за круглий стіл. Деякі пропозиції лунають, що потрібно сідати, і жодного запрошення ми не отримали. Ні - де буде проводитись круглий стіл, ні - його час. Ми не отримували. І впевнений, що якщо круглий стіл буде проходити, він повинен бути організований з представництвом європейських країн, у публічній площині, де ми можемо говорити на ті теми, які турбують українців”, - сказав Кличко.

Як відомо, о 14.00 у Національному палаці «Україна» розпочався круглий стіл з обговорення шляхів вирішення ситуації в державі.

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