Кличко заявив, що опозицію на круглий стіл Кравчука ніхто не запрошував

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.

На думку Кличка, подібний круглий стіл повинен проходити, зокрема, за участю представників європейських країн.

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“Сьогодні нам пропонують сісти за круглий стіл. Деякі пропозиції лунають, що потрібно сідати, і жодного запрошення ми не отримали. Ні - де буде проводитись круглий стіл, ні - його час. Ми не отримували. І впевнений, що якщо круглий стіл буде проходити, він повинен бути організований з представництвом європейських країн, у публічній площині, де ми можемо говорити на ті теми, які турбують українців”, - сказав Кличко.

Як відомо, о 14.00 у Національному палаці «Україна» розпочався круглий стіл з обговорення шляхів вирішення ситуації в державі.