У міліції пояснили причину зачистки урядового кварталу

Як повідомили УНІАН в УЗГ МВС України, про це заявив в.о. керівника столичного главку міліції Валерій Мазан.

Він заважив, що необхідність розблокування так званого урядового кварталу в центрі Києва виникла після того, як організатори та учасники масових заходів проігнорували попереднє рішення суду щодо заборони на проведення акцій на цій території.

За словами Мазана, 9 грудня правоохоронці виконували рішення суду щодо розблокування частини вулиць у центрі столиці.

Як сказав Мазан, 6 грудня тим же судом було винесене рішення щодо заборони на проведення акцій на території урядового кварталу, проте організатори та учасники акцій це рішення проігнорували.

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Мазан повідомив, що до міліції надходило багато звернень громадян з приводу того, що вони не можуть потрапити додому або на роботу. «Багато громадян були обурені цим безладом. Це й стало основною причиною розгляду вчора цієї справи в окружному суді», – пояснив він.

За словами керівника міліції Києва, головним завданням працівників міліції, які були залучені до виконання рішення суду, стало саме розблокування вулиць та забезпечення дорожнього руху. Крім того, міліціонери мали забезпечити нормальне функціонування адміністративних будівель державних органів влади, а також можливість безперешкодного пересування громадян, які проживають або працюють у цьому районі столиці.

«Працівники міліції поводили себе толерантно, жодних законів не порушували, нікого не били», – підкреслив він.

Водночас він зазначив, що двоє працівників органів внутрішніх справ під час розблокування центру Києва отримали тілесні ушкодження і доставлені до лікувального закладу. У зв’язку з цим Мазан звернувся до громадян із нагадуванням, що за невиконання законної вимоги працівника міліції (якою, зокрема є виконання рішення суду) законодавством передбачено відповідальність.