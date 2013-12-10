Кравчук: Почали порушувати закон ті, хто прийшов розганяти Майдан

Про це він заявив під час зустрічі з Президентом Віктором Януковичем та екс-президентами Леонідом Кучмою і Віктором Ющенком, присвяченій обговоренню найважливіших питань, що стоять перед країною. Телетрансляцію запису зустрічі здійснює Перший національний канал.

«Є сила, а є закон. І закон має виконуватися всіма – і громадянами, і посадовими особами», - наголосив Кравчук.

За словами Кравчука, для розслідування конфлікту, що стався, мають бути відповідні передумови. «Якщо арештували тих, кого побили, а не арештували тих, хто бив, значить, люди цього не хочуть розуміти», - зазначив він і додав, що троє екс-президентів підтримують позицію Януковича «в тому, що мають бути звільнені ті, хто чисто випадково потрапив під цю гарячу руку і їх побили».

На тему: МВС досі перевіряє дії “Беркуту” під час розгону Євромайдану

Водночас сам Янукович у цей момент заявив, що в ситуації необхідно розібратися: «Коли почали нападати на «Беркут», тоді, як кажуть, отримали відповідь? Чи навпаки? Коли почав «Беркут» втручатись у стосунки учасників Майдану, які там заважали цим автомобілям, тоді, коли почали з’ясовувати ці стосунки, тоді почалась ця бійка? Тому, безумовно, для цього дуже важливо, щоб слідство розібралося і в причинах, і в тому, хто був у цьому винний, і ми знайшли відповідь. І позиція така, щоб усі були в рівних умовах, вона цілком справедлива».

Як сказав Кравчук, «коли приходять силові структури, а люди займаються хуліганством, що роблять у цивілізованих країнах? Забирають цих людей відповідно в автомобілі і везуть до слідства, але не б’ють. Перед камерами - тим більше. Коли люди бачать, як ті тікають, а їх доганяють і б’ють, це пояснити дуже важко».

Він наголосив: «Силовики мають знати – бити заборонено! І виправдання тут абсолютно нікому не має бути. Раз таке сталося, то ми маємо розслідувати демократично і на рівних умовах. Тоді люди нас зрозуміють». Він також підкреслив: «Є сила, а є закон. І закон має виконуватися всіма – і громадянами, і посадовими особами».

Тому, за словами Кравчука, усі мають підтримати позицію, якщо Президент запровадить такий підхід: влада застосовує рівні умови розслідування, а поки люди залишаються на волі, нікого за ґратами не тримають.

«Закон порушили з обох боків. Але почали порушувати закон, при всьому тому, ті, хто прийшов розганяти Майдан. Це реальний факт, і ми не можемо цього заперечувати», - сказав Кравчук.