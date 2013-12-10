МВС досі перевіряє дії “Беркуту” під час розгону Євромайдану

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив начальник Управління зв'язків з грмоадськістю МВС України Сергій Бурлаков.

“Ще не закінчена перевірка”, - сказав він.

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За словами Бурлакова, відповідно, матеріали перевірки не передані органам прокуратури для надання оцінки діям правоохоронців.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада «Беркут» жорстоко розігнав Євромайдан у Києві. За словами очевидців, близько 4-ї години ранку тисячі бійців спецпідрозділу «Беркут» штурмували кілька сотень студентів, які проводили мирну акцію на підтримку євроінтеграції України. На відеозаписах, оприлюднених в Інтернеті, видно, як бійці "Беркута" відтісняють людей від монумента Незалежності, б'ючи їх палицями. Когось продовжували бити навіть після того, як він упав. На кадрах також видно людей зі скривавленими обличчями.

Під час розгону отримали тілесні ушкодження 79 осіб, серед них 6 студентів, 4 журналістів, 2 іноземців та 7 правоохоронців.