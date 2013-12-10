Зустріч Януковича і Ештон завершилася (фото)

18:51, 10 грудня 2013
Політика
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У Києві відбулася зустріч Президента України Віктора Януковича та Високого представника Європейського Союзу в закордонних справах і безпековій політиці Кетрін Ештон.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України.

У зустрічі також взяв участь голова представництва ЄС в Україні Ян Томбінский, йдеться в повідомленні.

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Інших подробиць зустрічі прес-служба не наводить.

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