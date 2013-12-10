Станції метро "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" знову відкрито

Станції продовжують працювати у штатному режимі

Роботу станції Київського метрополітену «Майдан Незалежності» відновлено о 12.45, а станції «Хрещатик» - о 12.47. Пересадочний вузол між цими станціями також відчинено, повідомили УНІАН у прес-службі КП "Київський метрополітен". Читайте також: Станцію метро «Майдан Незалежності» знову закрито на вхід Як зазначається, метрополітен працює у звичному режимі.

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