Станції метро "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" знову відкрито
13:18, 10 грудня 2013Політика
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Станції продовжують працювати у штатному режимі
Метро Хрещатик відкрито
Роботу станції Київського метрополітену «Майдан Незалежності» відновлено о 12.45, а станції «Хрещатик» - о 12.47.
Пересадочний вузол між цими станціями також відчинено, повідомили УНІАН у прес-службі КП "Київський метрополітен".
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Як зазначається, метрополітен працює у звичному режимі.
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