Мітингувальники розчистили Євромайдан від снігу та криги і дивляться футбол
22:23, 10 грудня 2013Політика
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У вівторок ввечері на Євромайдані зібралося близько 5 тисяч людей.
Мітингувальники розчистили Євромайдан від снігу та криги і дивляться футбол Фото Громадське ТБ
Вони лопатами і звичайними дошками розчистили Майдан Незалежності від снігу та криги і приготувалися дивитись матч "Шахтар" - "Манчестер Юнайтед", повідомляє ТСН.
Футбол транслюється на великому екрані, що встановлений на Будинку профспілок.
Незважаючи на сильний мороз, євромайданівці продовжують стояти і зігріваються, дивлячись матч.
Обстановка на Майдані Незалежності зараз спокійна, панує позитивний настрій.
Як повідомлялося раніше, станції "Хрещатик" і "Майдан Незалежності" знов закрили через "вибухівку". У міліції в черговий раз повідомили про телефонне "замінування" станцій.
На часі ці станції працюють тільки на вихід для евакуації пасажирів. На вхід і пересадку вони не працюють.
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