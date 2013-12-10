Мітингувальники розчистили Євромайдан від снігу та криги і дивляться футбол

Вони лопатами і звичайними дошками розчистили Майдан Незалежності від снігу та криги і приготувалися дивитись матч "Шахтар" - "Манчестер Юнайтед", повідомляє ТСН.

Футбол транслюється на великому екрані, що встановлений на Будинку профспілок.

Незважаючи на сильний мороз, євромайданівці продовжують стояти і зігріваються, дивлячись матч.

Обстановка на Майдані Незалежності зараз спокійна, панує позитивний настрій.

Як повідомлялося раніше, станції "Хрещатик" і "Майдан Незалежності" знов закрили через "вибухівку". У міліції в черговий раз повідомили про телефонне "замінування" станцій.

На часі ці станції працюють тільки на вихід для евакуації пасажирів. На вхід і пересадку вони не працюють.