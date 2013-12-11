Очевидці підтверджують, що барикади на Майдані розбирають "тітушки"

Ці люди вдягнені в жилетки працівників комунальних служб, однак за спортивним виглядом, віком і одягом під жилетками дуже схожі на "титушок".

Очевидці подій, зокрема оператори онлайн-трансляцій, запитували в цих помічників "Беркуту", що вони роблять і скільки їм за це платять. Але "титушки" працювали мовчки, повідомляє ТСН.

Від євромайданівців вони вже одержали зневажливе прізвисько "мусорщики".