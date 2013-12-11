Опозиція заявляє, що Янукович закрив шлях до компромісів
Лідер партії «УДАР» Віталій Кличко заявляє, що опозиція вимагатиме дострокових виборів Президента України та Верховної Ради.
Як передає корреспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.
“Янукович закрив шлях до будь-яких компромісів”, - наголосив він.
На переконання Кличка, застосування сили з боку влади свідчить, що вона не хоче діалогу. “Те, що застосовувались сила сьогодні вночі, свідчить про небажання Януковича йти на діалог”, - зауважив він.
На його думку, в таких умовах зміна уряду нічого не дасть і потрібна повна зміна влади.
Тому, на переконання Кличка, єдиним шляхом є тиск на владу для оголошення дострокових виборів.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 грудня, близько першої 1 години ночі кілька тисяч силовиків оточили Євромайдан і почали штурм барикад, встановлених навколо наметів.
МВС назвало штурм Майдану ”заходами з благоустрою території”, які проводилися вночі для зручності громадян.
У ніч із 29 на 30 листопада вночі «Беркут» жорстоко розігнав Євромайдан у Києві: 35 людей було затримано міліцією, 35 побитих учасників акції звернулися по допомогу до медиків. У неділю, 1 грудня, в Україні відбулася наймасовіша в історії країни акція громадянського протесту, в якій лише в Києві взяли участь понад півмільйона людей. Аналогічна акція пройшла в Києві й 8 грудня.