Опозиція заявляє, що Янукович закрив шлях до компромісів

Як передає корреспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

“Янукович закрив шлях до будь-яких компромісів”, - наголосив він.

На переконання Кличка, застосування сили з боку влади свідчить, що вона не хоче діалогу. “Те, що застосовувались сила сьогодні вночі, свідчить про небажання Януковича йти на діалог”, - зауважив він.

На його думку, в таких умовах зміна уряду нічого не дасть і потрібна повна зміна влади.

Тому, на переконання Кличка, єдиним шляхом є тиск на владу для оголошення дострокових виборів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 грудня, близько першої 1 години ночі кілька тисяч силовиків оточили Євромайдан і почали штурм барикад, встановлених навколо наметів.

МВС назвало штурм Майдану ”заходами з благоустрою території”, які проводилися вночі для зручності громадян.

У ніч із 29 на 30 листопада вночі «Беркут» жорстоко розігнав Євромайдан у Києві: 35 людей було затримано міліцією, 35 побитих учасників акції звернулися по допомогу до медиків. У неділю, 1 грудня, в Україні відбулася наймасовіша в історії країни акція громадянського протесту, в якій лише в Києві взяли участь понад півмільйона людей. Аналогічна акція пройшла в Києві й 8 грудня.