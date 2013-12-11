Бути Майдану мирним чи кривавим, вирішує Мін’юст - УДАР
У партії УДАР переконані, що рішення про те, чи буде Євромайдан мирним або замішаним на крові, залежить від міністра юстиції Олени Лукаш, адже виконавча служба, якою весь час "прикриває" свої дії МВС, підпорядковується Міністерству юстиції
Про це УНІАН повідомили у прес-службі УДАРу.
«Якщо Лукаш не звертатиметься до МВС з проханням допомогти звільнити вулиці і приміщення, де перебувають мітингувальники, силовики публічно заявили, що не будуть виводити міліціонерів на вулиці і не застосовуватимуть сили до мітингувальників», - наголосили в УДАРі.
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При цьому у партії зазначили, що «це означає, що сьогодні міністр юстиції має шанс зупинити свавілля, або забруднити руки у крові». «Якщо виконавча служба всупереч закону вночі звернеться до силовиків, міністр юстиції поділятиме відповідальність за силовий розгін Майдану», - зазначили у партії.
У партії нагадали, що відповідно до закону про виконавче провадження, виконання судових рішень з 10 вечора до 6 ранку заборонене.