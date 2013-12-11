Бути Майдану мирним чи кривавим, вирішує Мін’юст - УДАР

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УДАРу.

«Якщо Лукаш не звертатиметься до МВС з проханням допомогти звільнити вулиці і приміщення, де перебувають мітингувальники, силовики публічно заявили, що не будуть виводити міліціонерів на вулиці і не застосовуватимуть сили до мітингувальників», - наголосили в УДАРі.

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При цьому у партії зазначили, що «це означає, що сьогодні міністр юстиції має шанс зупинити свавілля, або забруднити руки у крові». «Якщо виконавча служба всупереч закону вночі звернеться до силовиків, міністр юстиції поділятиме відповідальність за силовий розгін Майдану», - зазначили у партії.

У партії нагадали, що відповідно до закону про виконавче провадження, виконання судових рішень з 10 вечора до 6 ранку заборонене.