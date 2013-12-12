У Маріїнському парку зібралось кілька тисяч "тітушок" (фото)
00:59, 12 грудня 2013Політика
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Народний депутат від УДАРу Віталій Чугунніков повідомив, що до Маріїнського парку вже звезли близько 2000 “тітушок”.
Чугунніков повідомив що до Маріїнського парку вже звезли близько 2000 “тітушок”. Фото УДАР
Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.
“За нашою інформацією, наразі у Маріїнському парку перебуває близько 2000 “тітушок”. Їх розбивають на групи по 5 осіб. Схоже на те, що у такий спосіб, невеликими групками їх збираються засилати в середовище мирних мітингувальників для подальших провокацій”, - сказав Чугунніков,.
В УДАРі вкотре закликають мітингувальників бути пильними, не піддаватися на провокації і мирно відстоювати свої прагнення жити в сучасній європейській країні.
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