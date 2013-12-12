У Маріїнському парку зібралось кілька тисяч "тітушок" (фото)

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

“За нашою інформацією, наразі у Маріїнському парку перебуває близько 2000 “тітушок”. Їх розбивають на групи по 5 осіб. Схоже на те, що у такий спосіб, невеликими групками їх збираються засилати в середовище мирних мітингувальників для подальших провокацій”, - сказав Чугунніков,.

В УДАРі вкотре закликають мітингувальників бути пильними, не піддаватися на провокації і мирно відстоювати свої прагнення жити в сучасній європейській країні.