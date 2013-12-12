Частина мітингувальників з Євромайдану колоною рушила до Апеляційного суду Києва
Як передає кореспондент УНІАН, зі сцени людей закликали йти до Апеляційного суду, де сьогодні розглядатимуться справи затриманих під час масових акцій активістів.
За інформацією прес-служби партії “Батьківщина”, сьогодні в Апеляційному суді об 11.40 заплановано розгляд апеляції у справі Олександра Остащенка, о 14.00 - у справі Олега Матяша.
Як повідомляв УНІАН, 10 грудня Президент України Віктор Янукович пообіцяв, що деякі затримані під час масових акцій активісти будуть звільнені. Він повідомив, що напередодні мав розмову з генеральним прокурором Віктором Пшонкою і попросив його, щоб у випадках, «де немає грубих правопорушень», звільнити затриманих. Генпрокуратура, у свою чергу, пообіцяла, що прокурори подадуть такі подання.
11 грудня суди звільнили з-під варти 4 учасників Євромайдану, які були затримані після сутичок під Адміністрацією Президента.
Зокрема, суд оштрафував Юрія Болотова і звільнив його з-під варти, також відпустили під домашній арешт Миколу Лазаревського та під особисте зобов’язання - Геннадія Черевка і Сергія Нужненка.
Водночас Апеляційний суд Києва залишив під вартою Солоненка, затриманого під час сутичок біля пам'ятника Леніну в Києві 1 грудня.