Частина мітингувальників з Євромайдану колоною рушила до Апеляційного суду Києва

За інформацією прес-служби партії “Батьківщина”, сьогодні в Апеляційному суді об 11.40 заплановано розгляд апеляції у справі Олександра Остащенка, о 14.00 - у справі Олега Матяша.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня Президент України Віктор Янукович пообіцяв, що деякі затримані під час масових акцій активісти будуть звільнені. Він повідомив, що напередодні мав розмову з генеральним прокурором Віктором Пшонкою і попросив його, щоб у випадках, «де немає грубих правопорушень», звільнити затриманих. Генпрокуратура, у свою чергу, пообіцяла, що прокурори подадуть такі подання.

11 грудня суди звільнили з-під варти 4 учасників Євромайдану, які були затримані після сутичок під Адміністрацією Президента.

Зокрема, суд оштрафував Юрія Болотова і звільнив його з-під варти, також відпустили під домашній арешт Миколу Лазаревського та під особисте зобов’язання - Геннадія Черевка і Сергія Нужненка.

Водночас Апеляційний суд Києва залишив під вартою Солоненка, затриманого під час сутичок біля пам'ятника Леніну в Києві 1 грудня.