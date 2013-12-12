Росія готова вести переговори про співпрацю України та МС – Путін

11:50, 12 грудня 2013
Політика
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Росія готова на експертному рівні вести переговори про співпрацю України і Митного союзу РФ, Білорусі і Казахстану

Таможенный союз, коллаж gazeta.zn.ua/

Росія готова на експертному рівні вести переговори про співпрацю України і Митного союзу РФ, Білорусі і Казахстану.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це Президент Росії Володимир Путін сказав, оголошуючи щорічне послання Федеральним зборам Росії.

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«Починаючи з травня поточного року Україна виявила бажання бути присутньою на всіх зустрічах трійки як спостерігач, брати участь у дискусіях і неодноразово заявляла раніше про свою зацікавленість у приєднанні до окремих угод Митного союзу. Ми нічого нікому не нав'язуємо, але якщо у наших друзів є бажання спільно працювати, ми готові до продовження цієї роботи на експертному рівні», - сказав Путін.

Президент РФ наголосив, що цей інтеграційний проект засновано на рівноправ'ї, на реальних економічних інтересах.

За словами Путіна, євразійська інтеграція просуватиметься без протиставлення іншим інтеграційним проектам, зокрема Євросоюзу.

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