Кремль визнав, що чинив з Україною жорстко в питанні МС

Росія в переговорах з Україною з митних питань діяла жорстко, але в правових рамках, заявив перший віце-прем'єр уряду РФ Ігор Шувалов російським журналістам у середу в Вашингтоні, повідомляє РІА Новости.

"Всі нам впродовж усіх трьох днів ставили питання, і підприємці, і аналітики, і ті , хто працюють в уряді. Всі цікавляться, що там відбувається. Тут не зовсім зрозуміла Америці позиція Росії. Іноді це представляється як організований тиск з боку Росії для того, щоб Україна не підписувала відповідну угоду", - сказав Шувалов, який в ході поїздки в США зустрічався з інвесторами та представниками уряду.

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Раніше Україна відмовилася від підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом, яку підтримують США. Росія попереджала, що зона вільної торгівлі з ЄС та участь у Митному союзі країн СНД для України несумісні.

"Ми в даному випадку, можливо, чинили жорстко, але діяли виключно в рамках права. І до того, як виявляти цю твердість, ми відверто і послідовно працювали з українською стороною і попереджали наших європейських партнерів, що отримати те, що вони хочуть, в такому вигляді неможливо", - сказав Шувалов.

За його словами, Росія має право на введення захисних заходів та єдиного митного тарифу відповідно до угоди про зону вільної торгівлі з СНД.