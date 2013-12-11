Києвом рухається колона автобусів з військовими - очевидець
21:03, 11 грудня 2013Політика
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Києвом рухаються автобуси з військовими, повідомляють очевидці подій.
"Колону побачив мій друг Олег, вона рухалася до Нивок з Житомирської траси", - сказав співрозмовник "Української правди".
"На чолі їхала машина з мигалками, далі їхали 3 автобуси з тонованими вікнами, з солдатами", - зазначив він.
"Далі йшли військові машини – друг нарахував перші 5, кінця колони не побачив, бо вже темнішало і інші машини заважали", - додав співрозмовник.
"Зараз (станом на 20:30) колона уже може бути біля Політехнічного вузу", - зазначив він.
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