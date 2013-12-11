Києвом рухається колона автобусів з військовими - очевидець

"Колону побачив мій друг Олег, вона рухалася до Нивок з Житомирської траси", - сказав співрозмовник "Української правди".

"На чолі їхала машина з мигалками, далі їхали 3 автобуси з тонованими вікнами, з солдатами", - зазначив він.

"Далі йшли військові машини – друг нарахував перші 5, кінця колони не побачив, бо вже темнішало і інші машини заважали", - додав співрозмовник.

"Зараз (станом на 20:30) колона уже може бути біля Політехнічного вузу", - зазначив він.