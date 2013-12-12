У СБУ назвали безвідповідальними заяви Москаля про приїзд в Україну фахівців ФСБ

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

“У СБУ розцінюють такі заяви Геннадія Москаля як безвідповідальними і провокаційними”, - повідомили у прес-центрі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 грудня, Москаль заявив про підготовку провокацій для того, щоб скомпрометувати Євромайдан.

Він сказав, що одна із провокацій полягатиме у тому, що за допомогою спеціального газу з аерозольних балончиків учасників Євромайдану зроблять малоактивними, і таким чином правоохоронці планують ліквідувати Євромайдан. За словами Москаля, «газ викликає запаморочення, загальну слабкість, паралізує здатність до опору», а все це «потім медики пишуть на ОРЗ чи на якусь епідемію грипу».

Як сказав Москаль, «по запрошенню голови СБУ Якименка з Росії прибули ряд консультантів ФСБ, які сьогодні спеціалізуються на розгоні протестних мітингів, демонстрацій, і розроблений сценарій, як нейтралізувати Майдан».

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Він повідомив, що звернувся з цього приводу з депутатським запитом до правоохоронних органів та СБУ.

За словами Москаля, також готується провокація стосовно 20 провідних журналістів, членів громадських організацій, а також народних депутатів від Партії регіонів Нестора Шуфрича, Владислава Лук'янова та Олега Царьова. «Підібрані люди, які по можливості мають спалити їм автомобіль або підпалити двері, або спалити будинок чи підпалити його. Це в залежності від ситуації», - заявив народний депутат.

Як наголосив Москаль, провладні ЗМІ мають «розтиражувати це як помсту з Майдану» за знесення наметів та побиття людей.