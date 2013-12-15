На Черкащині в одному з районів більше 10% виборців голосує на дому – КВУ

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласної організації КВУ, так у селі Дмитрівка з 975 виборців 127 мають голосувати на дому, у селі Гельмязів - з 1538 виборців 188 голосують на дому, у селі Домантове - з 1651 виборця 11 голосують на дому, у селі Кропивна - з 889 виборців голосують на дому 119.

За оцінками КВУ, організувати в зимових умовах голосування на дому такої кількості виборців практично неможливо.

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Довідка УНІАН. Одномандатний виборчий округ № 197. Центр – місто Канів. Межі округу: міста Золотоноша, Канів, частина Соснівського району міста Черкас, Золотоніський район, частина Канівського і Черкаського районів. Кількість виборців – 143 747. Загальна кількість зареєстрованих кандидатів – 16.