”Учасників боротьби проти НАТО” нагородять значками, грамотами і книжками

На честь від`їзду американських резервістів у Феодосії пройде антинатівський марш.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова Російської громади Феодосії Геннадій БЕЛЯЄВ.

За його словами, активісти політичних партій, попри планований сьогодні від`їзд американських резервістів, поки що не мають наміру згортати свої пікети, встановлені біля воріт порту Феодосії наприкінці травня на знак протесту проти проведення міжнародних військових навчань «Сі Бриз-2006».

За його інформацією, громадяни США, які прибули до Криму для технічного супроводу американських контейнерів, вже залишили Феодосію, але біля воріт порту ще стоять близько 20-ти наметів різних політичних партій, в яких чергують не менш як 100 людей. «Іногородні вже збирають речі, роз`їжджаються, але основна частина активістів ще стоїть, оскільки пікети ми плануємо згорнути лише 25 червня», — запевнив голова Російської громади Феодосії. За його словами, на неділю, 25 червня, у Феодосії заплановано великомасштабний захід на честь «видворення» з Криму громадян США разом з їх контейнерами.

Представники громадсько-політичних сил кримської автономії влаштують антинатівський марш-ходу від порту Феодосії до будівлі санаторію Міністерства оборони — місць дислокації американських резервістів, розповів Г.БЕЛЯЄВ. Він відзначив, що учасники маршу пройдуть набережною Феодосії під партійними прапорами і антинатівськими гаслами. Можливо, до демонстрантів приєднаються і депутати Верховної Ради Криму і парламенту країни. «Ми запрошуємо їх приєднатися до нашого маршу», — відзначив лідер Російської громади Феодосії.

Крім того, наголосив Г.БЕЛЯЄВ, під час заходу відбудеться нагородження «кращих кримських бійців з Північноатлантичним альянсом». Так, наприклад, Російська громада Криму планує нагородити антинатівців, що «особливо відзначилися, книжками, російськими значками і грамотами, в яких, за словами Г.БЕЛЯЄВА, буде написано щось на кшталт «кримський учасник боротьби проти НАТО». «Можливо, буде і якась матеріальна допомога активним пікетникам. До нагород буде представлено і 10 членів Російської громади Феодосії — які стояли від початку до кінця всіх антинатовських подій», — похвалився голова Російської громади Феодосії.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня в порт Феодосії прибуло судно «Едвантідж», на борту якого були будівельні матеріали і спецтехніка для вдосконалення тренувальної бази Старокримського полігону ВМСУ. На полігоні планувалося спорудити ангари для проживання учасників навчань «Сі Бриз-2006». Після прибуття вантажу деякі політичні сили Криму організували протестні акції, вважаючи, що американці прибули до Криму для будівництва бази НАТО.

11-12 червня американські військовослужбовці залишили територію Україну.

Російське судно з американськими контейнерами на борту залишило Крим 22 червня, очікується, що громадяни США, які прибули для технічного супроводу вантажу, виїдуть з території півострова сьогодні.