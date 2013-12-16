Поплавський переміг на виборах у 194-му окрузі на Черкащині

Відповідні дані оприлюднено на офіційному сайті Центральної виборчої комісії.

Його найближчий конкурент Микола Булатецький, що балотувався від Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина", набрав 35,87% голосів (або 25 тис. 14).

За самовисуванця, директора черкаського КП "Дирекція парків " Олександра Радуцького проголосували 2,77% виборців, за кандидата від КПУ Віктора Драгунова - 1,94%, за самовисуванців Володимира Мамалигу та Олексія Арсенюка - 1,71% і 1,04% відповідно, решта 10 кандидатів набрали менше 1% голосів кожен.

Як повідомляв УНІАН, ЦВК вже встановила перемогу голови Миколаївської обласної державної адміністрації Миколи Круглова (самовисуванець) в мажоритарному окрузі №132. За нього віддали свої голоси 47,78% виборів на окрузі. Кандидат від ВО "Батьківщина" Аркадій Корнацький, за даними ЦВК, одержав 45,31% голосів.

Продовжується підрахунок голосів ще у трьох округах з п’яти, в яких 15 грудня проводились повторні вибори до ВР.

Нагадаємо, народний депутат України від фракції «Батьківщина» Леся Оробець раніше повідомляла про «масову структурну скупку голосів» в 194 окрузі в Черкасах, де від опозиції балотувався Микола Булатецький.