Ештон: Сербія виконала всі умови для переговорів про вступ до ЄС

Голова дипломатії ЄС Кетрін Ештон заявить завтра на засіданні міністрів закордонних справ Євросоюзу, що Сербія виконала всі основні умови для початку переговорів про вступ до ЄС.

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на агентство «Танюг», яке цитує доповідь Ештон.«Закликаю вас визнати, що виконано всі основні пункти квітневої (Брюссельської) угоди. Якщо ви згодні з цим твердженням, я сподіваюся, ви погодитеся офіційно почати переговори з Сербією на першій міжурядовій конференція не пізніше січня 2014 року», - цитує агентство витяг з доповіді Ештон.

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У цьому документі йдеться про прогрес на шляху врегулювання відносин з Косово, албанська влада якого в 2008 році в односторонньому порядку за підтримки США і низки країн Євросоюзу проголосили незалежність від Сербії. Зокрема, з моменту укладення Брюссельської угоди про нормалізацію між Бєлградом і Пріштіною було проведено місцеві вибори в краю за участю косовських сербів, а також досягнуто домовленості про роботу поліції і пропускних пунктів на адміністративному кордоні Сербії і Косово.

Прогрес у врегулюванні відносин між Сербією і Косово є однією з головних умов для зближення регіону з Євросоюзом. Сербія з минулого року є офіційним кандидатом на вступ до ЄС. Країни-члени ЄС на підставі доповіді Ештон повинні ухвалити рішення про терміни початку переговорів з Бєлградом про приєднання.