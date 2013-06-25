ЄС погодився на переговори про вступ Сербії

20:28, 25 червня 2013
Світ
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Країни Євросоюзу досягли попередньої згоди про початок переговорів щодо вступу Сербії до спільноти.

Для вступу до ЄС Сербія має вирішити проблему Косово

Переговори мають розпочатися не пізніше січня, повідомляє РІА Новости з посиланням на джерела агентства Рейтер.

"Існує попередня угода почати переговори про вступ з Сербією. Дата може бути змінена", - заявив співрозмовник агентства. Офіційно про це буде оголошено за підсумками саміту ЄС 27-28 червня.

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Євросоюз надав Сербії статус кандидата в члени спільноти 1 березня 2012 року. Сербська влада раніше неодноразово заявляла, що подальша євроінтеграція держави спричинить зростання інвестицій і фінансову стабілізацію. Разом з тим, дата початку переговорного процесу невідома, оскільки Брюссель вимагає від Белграда нормалізувати відносини з албанською владою сербського краю Косово, яка проголосила незалежність у 2008 році.

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