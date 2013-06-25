ЄС погодився на переговори про вступ Сербії

Переговори мають розпочатися не пізніше січня, повідомляє РІА Новости з посиланням на джерела агентства Рейтер.

"Існує попередня угода почати переговори про вступ з Сербією. Дата може бути змінена", - заявив співрозмовник агентства. Офіційно про це буде оголошено за підсумками саміту ЄС 27-28 червня.

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Євросоюз надав Сербії статус кандидата в члени спільноти 1 березня 2012 року. Сербська влада раніше неодноразово заявляла, що подальша євроінтеграція держави спричинить зростання інвестицій і фінансову стабілізацію. Разом з тим, дата початку переговорного процесу невідома, оскільки Брюссель вимагає від Белграда нормалізувати відносини з албанською владою сербського краю Косово, яка проголосила незалежність у 2008 році.