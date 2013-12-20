Кучма: Ми не можемо втратити такого партнера, як ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам.

На думку Кучми, Президент Росії Володимир Путін погодився на знижку ціни на газ та на кредит Україні не за «просто так».

Коментуючи українсько-російські домовленості у Москві, Кучма сказав: «Якщо дивитися на цифри, я двома руками, бо коли я послухав прем'єр-міністра Азарова Миколу Яновича, коли він навів цифри в економіці, мені дурно стало. Сьогодні нам кинули спасіння, але за борги потрібно розраховуватися. Але погано, що ми весь час боргів набираємо в рахунок майбутніх поколінь і радіємо з цього. Якби це було на розвиток економіки, я двома руками, а коли знову на проїдання, то це не зовсім добра річ».

На запитання про мотиви Путіна, які спонукали його піти на економічні поступки Україні, Кучма відповів: “Путін ніколи благодійністю не займався”, і додав, що в цілому вітає економічні досягнення Президента України Вікора Януковича у Москві.

“Але ми ж можемо втратити такого партнера як Європейський Союз, і він на нас почне дивитися з таких позицій, що з нами не можна мати справу, бо ми можемо зіскочити з паровоза”, - наголосив він.

Як вважає Кучма, Янукович ще не втратив можливість продовжити співробітництво з Євросоюзом, “бо поки що сигнали з ЄС ідуть позитивні, двері відчинені”.

Коментуючи політичну ситуацію в Україні, Кучма заявив, що українські можновладці мають понести політичну відповідальність за побиття студентів 30 листопада. “Повинна бути політична відповідальність. А що це таке, ви добре розумієте. Я вже не кажу про юридичну відповідальність за побиття молоді на Майдані. А от обсяги політичної відповідальності необхідно напрацювати разом. Але не можна просто не помічати того, що відбувається в країні”, - сказав Кучма.

Нагадаємо, Росія і Україна домовилися про зниження ціни на газ. Також РФ купить євробонди України на $15 млрд у 2013 і 2014 роках. При цьому Путін запевнив, що питання вступу України до МС не обговорювалося