Бойко не виключає зниження тарифів на послуги ЖКГ внаслідок зменшення ціни газу

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у прямому ефірі програми Шустер Live на телеканалі Інтер.

Він зазначив, що домовленість про зниження ціни газу є проривом у відносинах України і Росії, яка також дозволить дати поштовх розвитку промисловості і поліпшить платіжний баланс.

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«Це суттєвий порив в наших відносинах, оскільки це дозволяє дати поштовх нашій промисловості, як мінімум скоротити наші тарифи, зараз стоїть завдання ще й знизити їх і поліпшити платіжний баланс нашої країни», - заявив Бойко.