Бойко не виключає зниження тарифів на послуги ЖКГ внаслідок зменшення ціни газу
00:25, 21 грудня 2013Політика
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Віце-прем`єр-міністр України Юрій Бойко не виключає зниження тарифів на житлово-комунальні послуги внаслідок зниження ціни російського газу з 1 січня 2014 року.
Бойко не виключає зниження тарифів на послуги ЖКГ внаслідок зменшення ціни газу
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у прямому ефірі програми Шустер Live на телеканалі Інтер.
Він зазначив, що домовленість про зниження ціни газу є проривом у відносинах України і Росії, яка також дозволить дати поштовх розвитку промисловості і поліпшить платіжний баланс.
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«Це суттєвий порив в наших відносинах, оскільки це дозволяє дати поштовх нашій промисловості, як мінімум скоротити наші тарифи, зараз стоїть завдання ще й знизити їх і поліпшити платіжний баланс нашої країни», - заявив Бойко.
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