Українцям, які виїжджають в Росію, МЗС радить пошукати себе у списку "персон нон грата"
04:50, 21 грудня 2013Політика
1202 0
Українцям, які планують поїхати до Росії, рекомендується пошукати своє прізвище в "чорному списку" на сайті Федеральної міграційної служби (ФМС) РФ.
Українцям, які виїжджають в Росію МЗС радить пошукати себе у списку "персон нон грата"
Про це повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ (МЗС) України.
На тему: Росія заборонила в’їзд 25 тисячам українців
Щоб отримати зазначену інформацію, іноземець повинен заповнити спеціальну форму на сайті ФМС в розділі "інформаційні сервіси", підрозділ "перевірка наявності підстав для ненадання дозволу на в'їзд на територію РФ іноземним громадянам та особам без громадянства по лінії ФМС".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter