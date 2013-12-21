Українцям, які виїжджають в Росію, МЗС радить пошукати себе у списку "персон нон грата"

Про це повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ (МЗС) України.

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Щоб отримати зазначену інформацію, іноземець повинен заповнити спеціальну форму на сайті ФМС в розділі "інформаційні сервіси", підрозділ "перевірка наявності підстав для ненадання дозволу на в'їзд на територію РФ іноземним громадянам та особам без громадянства по лінії ФМС".