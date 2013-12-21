У МВС кажуть, що будинок активіста Євромайдану ніхто не захоплював

Інформація з приводу начебто захоплення будинку одного з активістів Майдану у Києві не відповідає дійсності, заявляють у міліції.

Як повідомили УНІАН у ВЗГ ГУМВС України в місті Києві, за даними деяких інтернет-ЗМІ, сьогодні «тітушки захопили будинок одного з активістів Євромайдану».

Відділ зав’язків з громадськістю столичної міліції повідомляє, що сьогодні близько 11.30 до міліції звернувся громадянин і повідомив, що по вулиці Богатирській, 34-А (кооператив «Фронтовик», перша лінія, вулиця Садова, 3) невідомі увірвались та захопили його приватний будинок. На місце негайно було направлено найближчий автопатруль із правоохоронцями та слідчо-оперативну групу Оболонського райуправління ГУМВС України в місті Києві.

Працівники міліції встановили, що між попередніми та новими власниками приватного будинку виник конфлікт щодо права власності на нього. Також встановлено, що заявник не є активістом і не має жодного відношення до Євромайдану, як про те повідомляли окремі ЗМІ.

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Дане повідомлення зареєстроване згідно з чинним законодавством, проводиться перевірка, за результатами якої буде прийняте процесуальне рішення.

Столична міліція просить представників ЗМІ поширювати виключно перевірену інформацію та достовірні факти, йдеться у повідомленні.

Как сообщал УНИАН, по данным ZN.UA со ссылкой на одного из активистов Алексея Германа, неизвестные молодые люди спортивного телесложения сегодня захватили частный дом активиста Евромайдана Сергея Онищенко в Киеве на улице Богатырской, 34-а (кооператив "Фронтовик").

По словам Германа, около 11.30 примерно 20 человек ворвались в дом Онищенко, избили его и выкинули на улицу. При этом в доме удерживается жена Онищенко и годовалый ребенок.

Герман уточнил, что следственная группа МВД прибыла на место происшествия более чем через час после вызова. Он также отметил, что захватившие дом люди вооружены. В частности, он сам видел у одного из нападавших пистолет ПМ.