Ринки Києва перевірять на дотримання правил пожежної безпеки

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, відповідне доручення дав в.о. голови міськдержавної адміністрації Анатолій Голубченко під час засідання апаратної наради із заступниками голови КМДА, директорами департаментів і керівниками комунальних підприємств столиці.

Голубченко доручив профільним департаментам до кінця тижня створити комісії у районах міста та перевірити ринки. Він пояснив, що рішення прийнято зважаючи на виникнення пожеж, які сталися на двох міських ринках останнім часом.

“Необхідно терміново перевірити усі столичні об’єкти, скласти відповідні акти обстеження з висновками, аби не допустити подібних ситуацій у майбутньому», – підкреслив Голубченко.

Також під час апаратної наради він дав низку доручень щодо належного забезпечення життєдіяльності міста.

Так, особливу увагу Голубченко звернув на вивезення твердих побутових відходів у районах міста, а також у центрі столиці. Крім того, він наголосив на необхідності подальшого обслуговування біотуалетів, розташованих у місцях масових акцій. За інформацією Департаменту житлово-комунальної інфраструктури, місто вже витратило на ці заходи близько 900 тис. грн. Хоча й у столичному бюджеті такі кошти не були передбачені, профільний департамент продовжує забезпечувати належний санітарний стан територій із масовим перебуванням людей.

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня виникла пожежа на території ринку «Столичний». Пожежу загальною площею 3 тис. кв. м було ліквідовано о 20.35. До ліквідації пожежі залучалися 120 працівників ДСНС і 26 одиниць техніки.

Знайдено тіла чотирьох загиблих.

За фактом пожежі міліція Київської області відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).