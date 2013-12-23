Міліція закрила справу проти солістки Національної опери Абдулліної

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Шевченківське райуправління міліції Києва закрило кримінальне провадження, відкрите проти солістки Національної опери Катерини Абдулліної за некоректні висловлювання.

«Провадження закрили наприкінці листопада», - зазначила прес-офіцер міліції Шевченківського району Наталія Калиновська.

За її словами, провадження закрито «за умови відсутності складу кримінального правопорушення».

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН , як повідомляв УНІАН, в українському сегменті соціальної мережі Facebook був поширений скріншот з коментарем солістки Національної опери Катерини Абдулліної в одному з обговорень на тему російської мови. "Віддала дитину до російської гімназії і ще жодного разу не пошкодувала. Всі предмети російською, все ясно і зрозуміло. А найбільше сподобалася урочиста лінійка - я навіть плакала. Російською дуже красиво говорили старшокласники. Співали і читали вірші. Так і взагалі, контингент батьків і дітей різко відрізняється від бидлячих українських шкіл. у першому класі 3 рази на тиждень укрмова, і випускники розмовляють нею куди краще, ніж випускники українських шкіл. Я радію, що моя дочка навчається серед морально здорових дітей. А не серед бидла", - написала Абдулліна.