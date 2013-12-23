Міліція закрила справу проти солістки Національної опери Абдулліної
Кримінальне провадження закрито у зв'язку з відсутністю складу правопорушення.
Про це говоритися на сайті газети "Сегодня".
Шевченківське райуправління міліції Києва закрило кримінальне провадження, відкрите проти солістки Національної опери Катерини Абдулліної за некоректні висловлювання.
«Провадження закрили наприкінці листопада», - зазначила прес-офіцер міліції Шевченківського району Наталія Калиновська.
За її словами, провадження закрито «за умови відсутності складу кримінального правопорушення».
Нагадаємо, як повідомляв УНІАН , як повідомляв УНІАН, в українському сегменті соціальної мережі Facebook був поширений скріншот з коментарем солістки Національної опери Катерини Абдулліної в одному з обговорень на тему російської мови. "Віддала дитину до російської гімназії і ще жодного разу не пошкодувала. Всі предмети російською, все ясно і зрозуміло. А найбільше сподобалася урочиста лінійка - я навіть плакала. Російською дуже красиво говорили старшокласники. Співали і читали вірші. Так і взагалі, контингент батьків і дітей різко відрізняється від бидлячих українських шкіл. у першому класі 3 рази на тиждень укрмова, і випускники розмовляють нею куди краще, ніж випускники українських шкіл. Я радію, що моя дочка навчається серед морально здорових дітей. А не серед бидла", - написала Абдулліна.