У Запоріжжі розбили меморіальну дошку Брежнєву (фото)

Нагадаємо, 19 грудня в день народження Леоніда Брежнєва, з ініціативи запорізьких комуністів Генсеку СРСР утановлена ​​меморіальна плита.

Пам'ятну дошку встановили на будинку на розі вулиць Леппика і Дзержинського, де в 1946-47 роках жив тоді ще глава запорізького обкому партії.