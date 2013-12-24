У Запоріжжі розбили меморіальну дошку Брежнєву (фото)

02:39, 24 грудня 2013
Політика
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У Запоріжжі невідомі розбили встановлену на будинку меморіальну дошку Генсеку СРСР Леоніду Брежнєву.

Розбита меморіальна дошка Леоніду Брежнєву у Запоріжжі

Нагадаємо, 19 грудня в день народження Леоніда Брежнєва, з ініціативи запорізьких комуністів Генсеку СРСР утановлена ​​меморіальна плита.

Пам'ятну дошку встановили на будинку на розі вулиць Леппика і Дзержинського, де в 1946-47 роках жив тоді ще глава запорізького обкому партії.

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