Регіоналка Бондаренко вважає євромайданівців небезпечними екстремістами

Про це вона заявила у ефірі "Свободи слова".

"Спроби прийти на Майдан у наших депутатів були, їх не пускали і на них агресивно реагували, я теж хотіла вийти до людей, але спілкуватися з екстремістами небезпечно", - сказала Бондаренко.

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Крім того нардеп заявила, що опозиція не матиме успіху на півдні і сході України.

"Поки опозиція буде вважати, що всі наші акції проплачені - успіху на сході і на півдні їм не бачити", - підкреслила Бондаренко.

Як повідомляв УНІАН, учасники антимайдану, який був організований на площі біля будівлі Верховної Ради громадською організацією «Загальновійськовий союз», лідером якої є Олег Калашников, пообіцяли заблокувати в Києві центральний офіс Партії регіонів, якщо їм не заплатять гроші за участь в акції.