Стало відомо, де завтра відбудеться засідання Київради

Пленарне засідання сесії Київради буде проведене у вівторок, 24 грудня, в приміщенні Солом`янської райдержадміністрації (проспект Повітрофлотський, 41).

Про це зазначається у розпорядженні заступника Київського міського голови – секретаря Київради Галини Гереги від 23 грудня, оприлюдненому на сайті київської влади. Початок засідання - 9.00.

У документі також ідеться про те, що Київрада збирається “враховуючи винятковість термінового розгляду нагальних питань з метою забезпечення життєдіяльності господарського комплексу міста Києва”.

Затверджено розпорядженням питання порядку денного засідання:

звернення Київської міської ради до територіальної громади міста;

про внесення змін до рішення Київради від 08.02.2013 №2/9059 “Про Программу економічного і соціального розвитку міста Києва на 2013 рік”;

про внесення змін до рішення Київради від 08.02.2013 №3/9060 “Про бюджет міста Києва на 2013 рік”;

про внесення змін до рішення Київради від 23.06.2011 №242/5629 “Про встановлення місцевих податків і зборів в м. Києві”;

про внесення змін до рішення Київради від 20.06.2002 №28/28 “Про утворення виконавчого органу Київської міської ради та затвердження його структури і загальної чисельності”.

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Як повідомляв УНІАН, Герега пояснила, що депутати міськради мають вирішити невідкладні господарські і фінансові питання, пов’язані з виконанням соціальних гарантій та забезпеченням розвитку міста. Так, за її словами, зміни до бюджету та Програми економічного і соціального розвитку Києва на 2013 рік стосуються виділення 130 млн грн на зарплати працівникам бюджетних установ. Ці кошти місто отримало у вигляді дотації з державного бюджету. 58,1 млн грн депутати планують спрямувати на виплату надбавок працівникам закладів освіти та охорони здоров’я.

Герега наголосила, що, згідно з регламентом Київради, рішення про проведення пленарного засідання сесії Київради у виняткових випадках, що потребують термінового рішення Київради, доводиться до відома депутатів Київради і населення Києва не пізніше, ніж за день до пленарного засідання, із зазначенням часу скликання, місця проведення і питань, які попередньо планується внести на розгляд Київради.

У Києві з 21 листопада проходять багатотисячні акції проти політики української влади.

1 грудня активісти Євромайдану зайшли у Будинок профспілок і будівлю КМДА, де перебувають досі. Там розгорнуто штаби мітингувальників.

Деякий час після входження мітингувальників у приміщення Київради і КМДА чиновники ще працювали у своїх кабінетах, але згодом були переведені на робочі місця у приміщення райдержадміністрацій та інших підрозділів влади міста.