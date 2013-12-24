ЗМІ: Протестувальників звинуватили у завданні збитків КМДА на 500 тисяч гривень

«Речі, меблі, техніка - або зникли, або зламані. При цьому ми ще не скрізь можемо провести інвентаризацію, отже це не повний список», - сказав «Вестям» директор КП Костянтин Духневич.

Так, у списку зниклих речей, як пише видання, механічний годинник (у мерії кажуть, що його вартість 111 тис. грн), столи (по 14 тис. грн), мікрохвильова піч (517 грн), кілька комп'ютерів (по 10 тис. грн), пилосос «Керхер» (1543 грн), праска «Філіпс» (1082 грн), відпарювач для одягу (2083 грн), пральна машинка «Кайзер» (4,5 тис. грн), три позолочені люстри «Мілано» (по 1730 грн), сушарки для рук, чайники, столи, стільці, штори, тумби і килими.

Наголошується, що всього зникло майно на 490 тис. 940 грн 92 копійки.

«Частину вчора повернули. Кавоварку, келихи для коньяку і касовий апарат», - сказав Духневич.

Водночас мітингувальники запевняють, що нічого не знають про пропажу. «Ми жодних списків речей не бачили, ніяких претензій нам не пред'являли. Нас звинуватили в тому, що зникли речі в їдальні, але за описом ми їм все повернули», - сказав заступник коменданта в мерії, представник фракції «УДАР» в Київраді Андрій Странніков.

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У революційному штабі говорять, що не встигають стежити за хуліганами, які псують майно. «Нам самим важко зрозуміти, хто розмальовує стіни. Стараємося самі охороняти порядок у будівлі, всіх підозрілих, злодюжок прагнемо звідси випроваджувати. Але до цих пір не знаємо, хто розмалював стіни і двері на верхніх поверхах. Коли прийде час - все приберемо і приведемо в такий саме стан, який був до нас», - сказав черговий комендант Віталій Купрій.

Як повідомляв УНІАН, у Києві з 21 листопада відбуваються багатотисячні акції проти політики української влади.

1 грудня активісти Євромайдану увійшли до Будинку профспілок і будівлі КМДА, де перебувають до цих пір. Там розгорнуто штаби мітингувальників.

Якийсь час після заняття мітингувальниками приміщення Київради і КМДА чиновники ще працювали у своїх кабінетах, але згодом були переведені на робочі місця до приміщень райдержадміністрацій та інших підрозділів міської влади.