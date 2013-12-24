Прес-тур на митний пост «Столичний» на тему: «Річниця створення Міністерства доходів і зборів України»
16:50, 24 грудня 2013Політика
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За участю начальника Київської міжрегіональної митниці Міндоходів Геннадія Романенка відбудеться прес-тур на митний пост «Столичний» на тему: «Річниця створення Міністерства доходів і зборів України».
Під час заходу журналісти зможуть ознайомитись з процесом митного контролю та оформлення, долучитись до проведення митного огляду вантажу (митний пост «Столичний» вул. Новопирогівська, 58).
Потрібна акредитація. Телефони: (067) 236-41-16, 461-77-30.
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