За участю начальника Київської міжрегіональної митниці Міндоходів Геннадія Романенка відбудеться прес-тур на митний пост «Столичний» на тему: «Річниця створення Міністерства доходів і зборів України».

Під час заходу журналісти зможуть ознайомитись з процесом митного контролю та оформлення, долучитись до проведення митного огляду вантажу (митний пост «Столичний» вул. Новопирогівська, 58).

Потрібна акредитація. Телефони: (067) 236-41-16, 461-77-30.