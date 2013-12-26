У ПР очікують прийняття бюджету до 16 січня

Такої думки дотримується народний депутат України, член парламентської фракції ПР, перший заступник голови Комітету ВР з питань економічної політики Сергій Кальцев.

«Володимир Рибак озвучив реальну картину: до 8 січня депутати зможуть внести свої поправки, а до 16 січня мають затвердити бюджет. Не треба забувати, що мова йде про найголовніший фінансовий документ країни на наступний рік. Тому правильно буде, з урахуванням ситуації, якщо цей документ ми приймемо на кілька днів пізніше і підійдемо до цієї процедури не поспішно, а з повною відповідальністю. Обговорювалася можливість прийняття бюджету за прискореною процедурою до кінця 2013 року. Але в підсумку було прийнято зважене рішення - надати депутатам можливість вивчити документ та внести свої пропозиції. Ніяких внутрішніх конфліктів і розбіжностей з цього приводу немає. Реалії такі, що прийняти такий важливий для країни фінансовий документ за лічені дні, як би нам усім цього не хотілося, неможливо. До того ж, не варто забувати і про те, що опозиція робитиме все для того, аби затягувати прийняття бюджету. Просто кажучи, вони в черговий раз скористаються ситуацією, наприклад, порушенням вимоги Регламенту щодо розгляду проекту бюджету. При цьому опоненти будуть керуватися одним мотивом - дискредитувати Президента і владу в очах населення », - наголосив парламентарій.

За його словами, висловлена думка ґрунтується на досвіді першого року роботи парламенту нового скликання.

«Згадайте, скільки разів цього місяця опозиціонери блокували трибуну Верховної Ради. При цьому вони використовують зовсім не парламентські методи боротьби. Тому потрібно бути готовим і до такого варіанту. На жаль, це буде лише затягувати процес прийняття бюджету на 2014 рік. У жодному разі країна без бюджету жити не буде, витрати здійснюватимуться щомісяця в розмірі 1/12 бюджетного розпису 2013 року», - заявив Сергій Кальцев.

Також він зазначив, що проект у його нинішньому вигляді по деяких напрямках не підтримує частина його колег.

«Але це не тільки члени ПР, а і позафракційні парламентарії. У першу чергу питання задають депутати-мажоритарники, обрані за конкретними округами. Кожен із них виконує свою передвиборну програму, затверджену за наказами виборців. Їх мета зрозуміла - залучити на округ якомога більше коштів для виконання взятих на себе перед виборцями зобов'язань. З урахуванням того, що бюджету на все не вистачає, виникають розбіжності. Разом із тим впевнений , що до 16 січня документ буде збалансований, і питань у депутатів стане менше», - висловив упевненість політик.

Що стосується інформації про те, що в проекті бюджету відображені зміни, передбачені законами, які станом на сьогодні ще не прийняті. Зокрема, йдеться про закони, які передбачають підвищення низки податків, а також відмова від передбаченого Податковим кодексом пониження ставок ПДВ і податку на прибуток підприємств, що є ключовими при формуванні держкошторису. То Сергій Кальцев нагадав, що парламент і Уряд розраховували, що до моменту внесення проекту держбюджету необхідні для країни закони будуть прийняті. У тому числі і закони, що стосуються основних напрямків податкової політики.

«У зв'язку з блокуванням трибуни опозицією цього зроблено не було. А оскільки проект головного фінансового документа країни готувався в установленому порядку, без урахування блокувань, відмов від голосування та інших деструктивних дій деяких політичних сил, склалася така правова колізія. Найближчим часом ми повинні розглянути ці закони, прийняти їх і тим самим привести чинне законодавство у відповідність із проектом державного бюджету», - підсумував народний депутат.