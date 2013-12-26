Слідство доповнило кваліфікацію злочину, скоєного проти Чорновол - МВС

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України, разом із ч. 2 ст. 296 (хуліганство, вчинене групою осіб) відкрито провадження за ч. 1 ст. 121 (навмисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, журналістку, активістку Євромайдану Чорновол жорстоко побили невідомі у ніч на 25 грудня на Бориспільській трасі неподалік від Києва. За попередніми даними міліції, Чорновіл їхала у власному авто, коли її раптово "підрізав" невідомий автомобіль, з якого вийшло кілька чоловіків. Невідомі витягли Чорновіл з-за керма, побили, а потім кинули у придорожній кювет.

Президент Віктор Янукович доручив правоохоронцям терміново вжити всіх необхідних заходів для розслідування побиття Чорновол.

Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко повідомив, що встановлено трьох осіб, причетних до нападу, двоє з них затримані.