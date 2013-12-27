Кличко про свої зв’язки з бандою: Таке враження, що МВС переїхало з Богомольця на Фрунзе

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, лідер «УДАРу» називає брехливими та безпідставними закиди Чинчина про нібито причетність братів Кличків до кримінальних груп.

“Замість того, щоб провести об'єктивне розслідування і знайти справжніх виконавців і замовників побиття Тетяни Чорновол, відомство Захарченка вдається до звичних провокацій і фактично покриває злочинців. Тому з тим, кому доручили озвучити брехню і нісенітниці, ми говоритимемо в суді”, - підкреслив Кличко.

Він зазначив, що МВС сьогодні стало «каральним загоном влади і не гребує будь-якими методами у боротьбі з опозицією і громадянами України».

На тему: Підозрювані в побитті Чорновол пов’язані з Жванією, Кличками, Батьківщиною, ТВі та бандою Рибки - МВС

«То “Беркут”, виявляється, “обороняється” від мирних студентів, то плетуть якусь маячню, намагаючись перекласти на опозицію причетність до побиття журналістки. Таке враження, що МВС переїхало з вулиці Богомольця на вулицю Фрунзе в один відомий заклад (за адресою Фрунзе, 103 розташована Київська міська психіатрична лікарня ім. Павлова - УНІАН)», - наголосив Кличко.

Він заявив, що “УДАР” вимагає прозорого та об'єктивного розслідування справи про побиття Чорновол, і пошуку справжніх виконавців злочину, а не призначення винуватих, щоб вигородити замовників. «І ті, й інші повинні понести покарання», - переконаний Кличко.

«Нехай Захарченко не сумнівається: коли ми змінимо цю владу, легендами про свою нібито правоохоронну діяльність він та його сподвижники не відбудуться», - підкреслив Кличко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 грудня, начальник Головного слідчого управління МВС Чинчин заявив про можливі зв'язки затриманих у справі про побиття Чорновол з опозиційними політиками. Він назвав ряд депутатів різних рівнів: «У ході слідства також встановлено, що затримані тісно контактували з членами партії «УДАР» Євгеном Огарковим, Дмитром Крейнином та Ігорем Опадчим. Двоє останніх є депутатами Київської обласної ради від партії «УДАР». Крім того, встановлено зв'язок підозрюваних і з народним депутатом від «Батьківщини» Володимиром Полочаніновим».

«Слідство вже має дані, що один з підозрюваних, Олександр Котенко, був членом бандитського угруповання Савлохова. Ця група входила у злочинне співтовариство Рибалка на прізвисько Рибка, вбитого в 2005 році, з яким тісно взаємодіяли брати Клички», - сказав Чинчин.