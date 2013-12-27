Омбудсман закликає МВС забезпечити об'єктивність розслідування справ євромайданівців

Про це йдеться у заяві Лутковської, переданій УНІАН прес-службою омбудсмана.

Як зазначається у повідомленні, за період з 30 листопада 2013 року до Секретаріату Уповноваженого надійшли десятки звернень стосовно вчинення нападів на організаторів або співорганізаторів та активістів місцевих протестних акцій у Феодосії, Івано-Франківську, Дніпропетровську, Харкові, Житомирі, Тернополі; пошкодження майна та автомобілів, що належать активістам протестних акцій, у Сімферополі, Луганську, Ужгороді, Одеській області та Харкові; жорстокого побиття журналістів та представників ЗМІ у Києві, Київській області, Житомирі.

Як зазначає Лутковська, повідомлення, звернення та інформацію, що надійшла від представників правозахисних організацій стосовно цих подій, долучено до відповідних проваджень стосовно порушення прав на мирні зібрання, свободу вираження поглядів, одержання і поширення інформації, життя та особисту недоторканність, які перебувають під моїм особистим контролем.

Крім того, омбудсман підкреслює, що представники інститутів громадянського суспільства, правозахисна спільнота справедливо зазначають, що вказані факти сприймаються у суспільстві як свідчення можливої реалізації стратегії залякування активістів мирних протестних акцій. «На жаль, безкарність винних у вчиненні цих протиправних дій лише посилює й утверджує цю думку в суспільстві», - наголосила вона.

"У зв’язку з цим я звертаюсь до генерального прокурора України та міністра внутрішніх справ України з вимогою забезпечити проведення ефективних, об’єктивних та прозорих розслідувань усіх справ, пов’язаних із нападами на журналістів та активістів мирних протестних акцій, пошкодженням їх майна та автомобілів, і притягнути до відповідальності винних осіб. Адже безкарність провокує та породжує нові злочини", - заявляє Лутковська.

Водночас вона звертає увагу журналістів, громадських активістів на неприпустимість порушення права на приватність та розголошення персональних даних. "Слід завжди пам’ятати, що за будь-яких обставин до винесення вироку судом особа є невинуватою. Відтак, розповсюдження повідомлень про вину тих чи інших осіб у вчиненні протиправних дій, поєднане з оприлюдненням їх персональних даних, не лише порушує норми журналістської етики, але й містить ознаки кримінального діяння", - нагадує Уповноважений.