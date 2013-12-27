При підписанні Угоди з ЄС дешевого газу не було б - Азаров
Якби Україна підписала Угоду про асоціацію з Європейським союзом, то не вдалося б домовитися з Росією про зниження ціни на газ до 268,5 дол. і про викуп євробондів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр Микола Азаров повідомив під час спілкування з користувачами мережі Facebook.
«Я думаю, всі ясно розуміють, що якби ми підписали Угоду з ЄС, то московських домовленостей не було б. А це означає, що у нас залишався б один вихід - йти на умови МВФ і закривати підприємства, орієнтовані на ринки Росії.
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Весела перспектива...», - написав Азаров.
Він також повідомив, що українці з часом зрозуміють, що, відмовившись від підписання Угоди про асоціацію у Вільнюсі, уряд ухвалив правильне рішення.
"Я думаю, що дедалі все більше людей переконуватимуться в тому, що було прийняте єдино правильне у цій ситуації рішення", - відзначив Азаров.
Як повідомляв УНІАН, 17 грудня під час зустрічі президентів України і Росії Віктора Януковича і Володимира Путіна у Москві в рамках засідання Українсько-Російської міждержавної комісії було досягнуто домовленості, що Росія знизить ціну газу для України до 268,5 долара за тисячу кубометрів з 400 доларів за тисячу кубометрів (середньорічна ціна на російський газ у 2013 році).