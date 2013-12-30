Волгоградців попросили не використовувати піротехніку на Новий рік через загрозу теракту

Влада Волгограда попросила жителів міста не використовувати піротехніку найближчими днями у зв'язку з підвищеним рівнем терористичної загрози в регіоні.

Це офіційне звернення було опубліковане на сайті адміністрації Волгограда.

Це рішення антитерористичної комісії Волгограда і комісії з попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки діятиме до особливого розпорядження.

"На території Волгоградської області встановлено високий («жовтий») рівень терористичної небезпеки. У зв'язку з цим керівникам територіальних структурних підрозділів адміністрації Волгограда наказано розробити додаткові заходи і погоджувати порядок спільних дій із забезпечення антитерористичної, громадської та протипожежної безпеки. Спільно з правоохоронними органами і профільними структурами адміністрації міста передбачити проведення обстежень стану антитерористичної захищеності критично важливих об'єктів, об'єктів життєзабезпечення і транспортної інфраструктури, об'єктів з масовим перебуванням людей, а також житлового фонду", - сказано в повідомленні.

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Жителям і гостям міста рекомендовано обмежити використання піротехнічних засобів.

У зв'язку із скасуванням масових святкових заходів запроваджені раніше режими припинення руху транспорту на вулично-дорожній мережі Волгограда з 30 грудня 2013 року по 3 січня 2014 року також скасовуються.

Як повідомляв УНІАН, у Волгограді 29 і 30 грудня відбулися два теракти - на вокзалі і в тролейбусі. В цілому загинуло більш як 30 осіб, близько 70 поранено.