Волгоградців попросили не використовувати піротехніку на Новий рік через загрозу теракту
Через теракти жителів Волгограда попросили не використовувати піротехніку на Новий рік
Влада Волгограда попросила жителів міста не використовувати піротехніку найближчими днями у зв'язку з підвищеним рівнем терористичної загрози в регіоні.
Це офіційне звернення було опубліковане на сайті адміністрації Волгограда.
Це рішення антитерористичної комісії Волгограда і комісії з попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки діятиме до особливого розпорядження.
"На території Волгоградської області встановлено високий («жовтий») рівень терористичної небезпеки. У зв'язку з цим керівникам територіальних структурних підрозділів адміністрації Волгограда наказано розробити додаткові заходи і погоджувати порядок спільних дій із забезпечення антитерористичної, громадської та протипожежної безпеки. Спільно з правоохоронними органами і профільними структурами адміністрації міста передбачити проведення обстежень стану антитерористичної захищеності критично важливих об'єктів, об'єктів життєзабезпечення і транспортної інфраструктури, об'єктів з масовим перебуванням людей, а також житлового фонду", - сказано в повідомленні.
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Жителям і гостям міста рекомендовано обмежити використання піротехнічних засобів.
У зв'язку із скасуванням масових святкових заходів запроваджені раніше режими припинення руху транспорту на вулично-дорожній мережі Волгограда з 30 грудня 2013 року по 3 січня 2014 року також скасовуються.
Як повідомляв УНІАН, у Волгограді 29 і 30 грудня відбулися два теракти - на вокзалі і в тролейбусі. В цілому загинуло більш як 30 осіб, близько 70 поранено.