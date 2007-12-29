Експерти побачили, що українці весь 2007 рік були у стресі

2007 рік був для України психологічно важким роком, оскільки суспільство перебувало в перманентному стресі. Головною ж політичною подією року, що минає, стали дострокові парламентські вибори, вважають більшість експертів, які взяли участь в опитуванні, проведеному Центром досліджень політичних цінностей.

Зокрема, Володимир ФЕСЕНКО (голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента») називає головним підсумком 2007 року те, що країна почала потрохи виходити з політичної кризи. Другою подією, «яка також заклала основи для виходу з кризи, хоча і не розв’язала її остаточно, стали дострокові парламентські вибори». Але, на його переконання, «для того, щоб вийти з політичної кризи треба змінювати і правила політичної гри і головне - виконувати ці правила». «Це, мабуть, головна проблема для українського політикуму. І її треба вирішувати в наступному році, можливо шляхом внесення конституційних змін і, що більш важливо, зміною політичної парадигми, політичної поведінки», - переконаний В.ФЕСЕНКО.

Юрій ЯКИМЕНКО (директор політико-правових програм Українського Центру економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова) наголошує, що в цьому році в Україні вперше мали місце дострокові вибори Верховної Ради, причому після розпуску її Президентом. «А передумова – це, звісно, політична криза, яка виникла і ледве не переросла в фазу силового протистояння», - зазначає політолог.

На думку Андрія ЄРМОЛАЄВА - президента Центру соціальних досліджень «Софія», головною політичною подією 2007 року стали дострокові парламентські вибори. «Але, на жаль, ці вибори не стали новим демократичним уроком. Навпаки – це швидше стало прикладом того як не потрібно вивчати демократію. Ці вибори стали фактично технологією усунення однієї коаліції і приведення до влади іншої», - наголосив політолог.

Він переконаний, що дострокова виборча кампанія була започаткована «сумнівними, з правової точки зору, рішеннями і досить галасливою, брутальною опозиційною кампанією, супроводжувалась відвертим ідеологічним тиском, формуванням нових штучних міфів про зрадників, політичну корупцію і т.д. А завершилась ця кампанія хиткою новою рівновагою». «Це був рік політики без права, або безправної політики. В цьому році Україна розплатилась кризою парламентаризму і кризою конституційного ладу як такого», - підсумував А.ЄРМОЛАЄВ.

Володимир МАЛИНКОВИЧ - директор Українського відділення Міжнародного інституту гуманітарно-політичних досліджень вважає, що нинішній рік в політичному сенсі був найгіршим за всю історію незалежності. «Практично уродовж всього року не працював парламент. Починаючи з облоги електрощитової, і завершуючи «коаліціадами», «премьєріадами», – наголосив політолог.

Він висловив переконання, що з 2-го квітня «у нас практично немає відповідальної влади». «І це свідчить про те, що у нас політикум в стані кризи. У нас не політична криза, а криза політикуму», - зазначив політолог і пояснив: «Слава Богу, за цей час Україна піднялася до такого рівня, що, незважаючи на остаточну безталанність усіх наших політичних сил, все-таки змогла непогано прожити цей рік- ВВП зріс, а зростання інфляції пов’язане із зовнішніми чинниками. Виявляється, ми можемо жити, незважаючи на дурниці та інтригантство наших політиків».