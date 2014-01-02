В Україні спростили реєстрацію платників ПДВ і єдиного податку

В Україні з 1 січня набули чинності норми законів «Про внесення змін до Податкового кодексу» в частині реєстрації осіб - платників» податків і «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців».

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Як наголошується в повідомленні Міністерства доходів і зборів України, завдяки законодавчим новаціям для того, аби реєструватися платником ПДВ або єдиного податку підприємцеві не потрібно додатково відвідувати податкові інспекції.

«Усі документи приймає державний реєстратор, коли проводить реєстрацію юридичної або фізичної особи – підприємця. А вже потім реєстраційна служба передає копію заяви в органи Міндоходів, не залучаючи до процесу платника податків», - наголосили в міністерстві.

Раніше міністр доходів і зборів Олександр Клименко відзначав, що в майбутньому його відомство планує повністю відмовитися від свідоцтва платника ПДВ і замінити його відповідною випискою з реєстру.

Як повідомляв УНІАН, платниками податку на додану вартість (ПДВ) у липні 2013 року стали 2,3 тис. осіб, а їх загальна кількість на 1 серпня 2013 року становила 244,3 тис.

За даними аналітиків Міндоходів, щомісячно кількість платників ПДВ збільшується не менш ніж на 3 тисячі і очікується, що цей показник і надалі зростатиме.