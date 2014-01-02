В Афганістані в результаті вибуху загинули п`ять осіб, більш як 17 дістали поранення

Як передає ІТАР-ТАСС, за даними афганської поліції, вибуховий пристрій спрацював, коли на торговій площі було особливе багатолюдно. Більшість жертв - мирні громадяни, серед них - одна жінка. Постраждалих було доставлено до найближчої лікарні. Деталі інциденту й кількість постраждалих уточнюються.

Раніше сьогодні сили безпеки заявили про ліквідацію трьох бойовиків ”Талібан” у південній провінції Кандагар. Напередодні під час спецоперації МВС на північ від афганської столиці було затримано одного з польових командирів талібів, який причетний до організації серії терористичних атак на території країни.

Вибух у провінції Логар став першим великим терактом в 2014 році. Минулий рік став рекордним для Афганістану за кількістю загиблих внаслідок терористичних атак. Так, за приблизними даними, в 2013 році в країні загинули більш як 3 тисячі людей. Втрати Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані (ІСАФ) за аналогічний період становили близько 150 військовослужбовців.

Активність бойовиків останнім часом різко зросла напередодні виведення контингенту міжнародних сил з країни. Офіційний Кабул побоюється, що після виведення військ уряд не зможе самостійно впоратися із ситуацією, і вже зараз шукає допомоги у найближчих сусідів.