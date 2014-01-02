В атмосферу Землі увійшов п'ятиметровий астероїд

П'ятиметровий астероїд 2014 AA увійшов в атмосферу Землі над Атлантикою вранці в четвер, через добу після того, як він був виявлений; швидше за все, небесне тіло повністю зруйнувалося і не долетіло до Землі, йдеться в матеріалах Центру малих планет Міжнародного астрономічного союзу.

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Цей випадок став другим в історії, коли небесне тіло було відкрите до падіння на Землю. Вперше це відбулося в 2008 році, коли астероїд 2008 TC3 був відкритий приблизно за день до того, як його уламки впали на території Судану, повідомляє РИА Новости.

Астероїд 2014 AA був виявлений вранці 1 січня на американській обсерваторії Маунт-Леммон. Астрономи провели серію вимірів, за підсумками яких встановили, що вже через добу об'єкт повинен впасти на нашу планету.

"Практично точно, що 2014 AA увійшов в атмосферу Землі 2 січня приблизно о 04.50 за Гринвічем (08.50 мск)", - йдеться в повідомленні.

Згідно з розрахунками Стівена Чеслі з Лабораторії реактивного руху НАСА, найбільш ймовірний район падіння простягається від центральної Америки до східної Африки.

Розмір астероїда 2014 AA становив від 3 до 5 метрів.