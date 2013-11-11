НАСА виключило відкритий українцем астероїд зі списку загроз для Землі
Відкритий українським вченим Геннадієм Борисовим астероїд 2013 TV135 виключений зі списків астероїдів, що загрожують Землі.
Відповідні списки ведуть Європейське космічне агентство і НАСА.
Після проведення нових спостережень з'ясувалося , що ризик зіткнення астероїда 2013 TV135 із Землею повністю виключений, повідомляє НБН.
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Нагадаємо, 13 жовтня український вчений Геннадій Борисов з обсерваторії у Криму відкрив потенційно небезпечний астероїд розмірами більше 400 метрів, який перевищує розмірами відомий астероїд Апофіс. За нинішніми розрахунками астрономів, найближче до Землі нововідкритий астероїд пройде в 2032 році.
Астероїд був включений в число потенційно небезпечних астероїдів. Згідно з попередніми розрахунками, існував ризик падіння цього астероїда на Землю в серпні 2032. Ймовірність цієї події становила 1 шанс на 63 тисячі, а після нових спостережень на початку листопада оцінка ризику зросла до 1 до 5,9 тисячі.
На даний момент самим небезпечним (ранг 1 по Туринської шкалою) є 2007 VK184 – ризик його зіткнення із Землею 3 червня 2048 становить 1 шанс до 1,82 тисячі.