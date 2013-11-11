НАСА виключило відкритий українцем астероїд зі списку загроз для Землі

Відповідні списки ведуть Європейське космічне агентство і НАСА.

Після проведення нових спостережень з'ясувалося , що ризик зіткнення астероїда 2013 TV135 із Землею повністю виключений, повідомляє НБН.

На тему: Імовірність зіткнення "кримського" астероїда із Землею зросла у 7 разів

Нагадаємо, 13 жовтня український вчений Геннадій Борисов з обсерваторії у Криму відкрив потенційно небезпечний астероїд розмірами більше 400 метрів, який перевищує розмірами відомий астероїд Апофіс. За нинішніми розрахунками астрономів, найближче до Землі нововідкритий астероїд пройде в 2032 році.

Астероїд був включений в число потенційно небезпечних астероїдів. Згідно з попередніми розрахунками, існував ризик падіння цього астероїда на Землю в серпні 2032. Ймовірність цієї події становила 1 шанс на 63 тисячі, а після нових спостережень на початку листопада оцінка ризику зросла до 1 до 5,9 тисячі.

На даний момент самим небезпечним (ранг 1 по Туринської шкалою) є 2007 VK184 – ризик його зіткнення із Землею 3 червня 2048 становить 1 шанс до 1,82 тисячі.