Євромайдан продовжує святкувати Різдво без освітлення

Як передає кореспондент УНІАН, зовнішнє освітлення на ліхтарних стовпах вимкнено від Жовтневого палацу та на всьому Майдані Незалежності та від Європейської площі на всій вулиці Хрещатик аж до Бессарабської площі. Освітлення дають лише рекламні вивіски та вітрини поки що працюючих магазинів.

Наразі на головній площі столиці перебуває кілька тисяч людей, в тому числі киян та гостей міста, багато з яких прийшли з дітьми.

Нагадаємо, вчора на Майдані Незалежності в Києві, де мав відбутися різдвяний молебень, було вимкнено світло.