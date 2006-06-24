НУ хоче обміняти Луценка на Міністерство транспорту

«Наша Україна» може запропонувати соціалістам обміняти Міністерство внутрішніх справ на Міністерство транспорту та зв’язку.

В інтерв’ю УНІАН керівник інформаційного управління «Нашої України» Тетяна МОКРІДІ, відповідаючи на запитання, хто може очолити МВС, розповіла, що сьогодні політрада блоку обговорювала можливість обміну МВС, яке за квотою належить до їх політичної сили, на Міністерство транспорту, яке за квотою відходить до СПУ.

За словами Т.МОКРІДІ, це аргументувалось тим, що Ю.ЛУЦЕНКО стійко асоціюється з СПУ, і під час виборчої кампанії був її обличчям.

Т.МОКРІДІ підкреслила, що в «Нашій Україні» дуже добре ставляться до Ю.ЛУЦЕНКА, вважають його людиною стійких політичних поглядів, і з огляду на це готові до такого обміну.

Водночас Т.МОКРІДІ зауважила, що остаточного рішення поки що не прийнято.

Як повідомляв УНІАН, БЮТ, "Наша Україна" та СПУ, які оголосили про створення демократичної коаліції, узгодили між собою розподіл посад. За своєю квотою СПУ отримала право призначати своїх представників на такі посади: першого віце-прем`єр-міністра; міністра екології; міністра освіти; міністра транспорту та зв`язку та Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

“Наша Україна” має право на посади: голови Верховної Ради України; віце-прем`єр-міністра з регіональної політики; міністра праці та соціальної політики; міністра промислової політики; міністра у справах сім`ї, молоді та спорту; міністра внутрішніх справ; міністра юстиції; голови Антимонопольного комітету.