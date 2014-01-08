У Канаді зійшли з рейок цистерни з газом і нафтою
У канадській провінції Нью-Брансвік недалеко від кордону з США у вівторок ввечері зійшли з рейок і перекинулися кілька цистерн потягу, що перевозив зріджений газ і нафту. Пожежники намагаються згасити вогонь, що виник в результаті катастрофи.
Про це повідомляє ІТАР-ТАСС.
Як повідомила представник місцевої влади Шерон ДеУітт, НП сталася приблизно в 5 км від містаПластер-Рок , в якому проживають 1 тис. чоловік.
"Інформації про постраждалих поки не надходил , - зазначила вона. - Живі також машиніст і його помічник. У порядку обережності евакуйовані мешканці приблизно 20 будинків, розташованих в радіусі 2 км від місця аварії. Згідно з первинними даними, велика частина з 112 вагонів в цьому складі взагалі нічим не завантажена. Ситуація знаходиться під контролем".
Рятувальники припускають, що незабаром полум'я само згасне, через те, що вигорить все паливо в цистернах.
Влітку минулого року в центрі канадського містечка Лак-Межантік (провінція Квебек ) зійшов з рейок і вибухнув потяг з 72 цистерн з сирою нафтою, який прямував до США. У результаті тієї катастрофи загинули майже 50 осіб.
У жовтні 2013 року в канадській провінції Альберта зійшли з рейок і перекинулися дев'ять цистерн зі зрідженим газом і чотири з нафтою. Після аварії загорілися три цистерни з зрідженим газом. У районі катастрофи, що сталася в 80 км на захід від столиці провінції - Едмонтона, було оголошено надзвичайний стан.
У листопаді минулого року в американському штаті Алабама зійшли з рейок 20 цистерн з сирою нафтою. На місці НП сталася пожежа. Жертв і постраждалих не було.