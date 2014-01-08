У Канаді зійшли з рейок цистерни з газом і нафтою

Про це повідомляє ІТАР-ТАСС.

Як повідомила представник місцевої влади Шерон ДеУітт, НП сталася приблизно в 5 км від містаПластер-Рок , в якому проживають 1 тис. чоловік.

"Інформації про постраждалих поки не надходил , - зазначила вона. - Живі також машиніст і його помічник. У порядку обережності евакуйовані мешканці приблизно 20 будинків, розташованих в радіусі 2 км від місця аварії. Згідно з первинними даними, велика частина з 112 вагонів в цьому складі взагалі нічим не завантажена. Ситуація знаходиться під контролем".

Рятувальники припускають, що незабаром полум'я само згасне, через те, що вигорить все паливо в цистернах.

Влітку минулого року в центрі канадського містечка Лак-Межантік (провінція Квебек ) зійшов з рейок і вибухнув потяг з 72 цистерн з сирою нафтою, який прямував до США. У результаті тієї катастрофи загинули майже 50 осіб.

У жовтні 2013 року в канадській провінції Альберта зійшли з рейок і перекинулися дев'ять цистерн зі зрідженим газом і чотири з нафтою. Після аварії загорілися три цистерни з зрідженим газом. У районі катастрофи, що сталася в 80 км на захід від столиці провінції - Едмонтона, було оголошено надзвичайний стан.

У листопаді минулого року в американському штаті Алабама зійшли з рейок 20 цистерн з сирою нафтою. На місці НП сталася пожежа. Жертв і постраждалих не було.