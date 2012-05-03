На Львівщині зійшли з рейок та спалахнули 3 цистерни з пальним

Внаслідок сходу вагонів сталася розгерметизація п’ятьох цистерн з паливом та його повільне витікання з послідуючим загоранням трьох цистерн, повідомляє прес-служба МНС України.

Пожежу було локалізовано та ліквідовано. Для ліквідації пожежі було залучено 17 відділень пожежно-рятувальної служби МНС та пожежний потяг „Укрзалізниці”. Жертв та постраждалих немає. Пошкоджено близько 250 м електроконтактної мережі та залізничного полотна. Рух залізничного транспорту здійснюється за резервною схемою. О 5 год. 40 хв. відновлено рух по парній колії.

До аварійно-відновлювальних робіт залучено аварійно-відновлювальний потяг та аварійно-ремонтні бригади. Причина сходу вагонів – встановлюється.