У Полтавській області невідомі обезголовили пам'ятник Леніну
09:44, 10 січня 2014Політика
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У райцентрі Машівка Полтавської області сьогодні вночі невідомі обезголовили пам'ятник Леніну.
У січні вже було зруйновано 2 пам'ятники Леніну / Фото : poltava.pl.ua
Як повідомив УНІАН начальник Відділу зв'язків з громадськістю облуправління міліції Юрій Сулаєв, «сьогодні вранці до міліції Машівки зателефонував голова Машівської райдержадміністрації і повідомив, що у пам'ятника Леніну, який розміщено в центрі райцентру, відбито голову. На місце виїхала слідча група».
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За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею «Хуліганство».
Нагадаємо, 4 січня в Одеській області невідомі зруйнували пам'ятник Леніну і 6 сіня у райцентрі на Житомирщині невідомі знесли пам’ятник Леніну.
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