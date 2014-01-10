У Полтавській області невідомі обезголовили пам'ятник Леніну

Як повідомив УНІАН начальник Відділу зв'язків з громадськістю облуправління міліції Юрій Сулаєв, «сьогодні вранці до міліції Машівки зателефонував голова Машівської райдержадміністрації і повідомив, що у пам'ятника Леніну, який розміщено в центрі райцентру, відбито голову. На місце виїхала слідча група».

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За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею «Хуліганство».

Нагадаємо, 4 січня в Одеській області невідомі зруйнували пам'ятник Леніну і 6 сіня у райцентрі на Житомирщині невідомі знесли пам’ятник Леніну.