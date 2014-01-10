Російські чиновники зможуть викуповувати одержані подарунки дорожчі за $100

Як повідомили УНІАН у прес-службі російського уряду, відповідно до Цивільного кодексу РФ подарунки, одержані чиновниками на офіційних заходах, вартість яких перевищує 3 тис. рублів, визнаються власністю РФ, суб'єктів РФ і муніципальних утворень.

«Зважаючи на цю норму, передбачено, що подарунки, одержані працівниками, вартість яких перевищує 3 тис. рублів, підлягають здачі за актом прийомки-передачі, і встановлено термін такої передачі. Також передбачена можливість викупу вище переліченими особами зданих ними подарунків і встановлено двомісячний термін з дня здачі подарунка, впродовж якого чиновник може направити заяву про його викуп», - говориться в коментарі апарату уряду Росії.

При цьому, якщо подарунок не викуплено, він у разі неможливості його використання для забезпечення діяльності відповідного органу або організації може бути реалізований за допомогою проведення торгів; безоплатно переданий в добродійну організацію; подарунок, що прийшов у непридатність, – знищений. Кошти, виручені від реалізації або викупу подарунків, зараховуються в дохід відповідного бюджету.

За недотримання вимог про повідомлення і здачу подарунка, одержаного на офіційному заході у зв'язку з виконанням посадових обов'язків, чиновника має бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності аж до звільнення за недотримання обмежень і заборон, встановлених з метою протидії корупції.